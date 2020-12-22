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16:00 22.12.2020

САП будет просить суд арестовать Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн

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САП будет просить суд арестовать Татарова с альтернативой залога в 10 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила заместителю главы Офиса президента Украины Олегу Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в САП.

"Татарову вручено сегодня ходатайство об избрании меры пресечения", - сказали в прокуратуре, отметив, что прокуратура будет просить об аресте с альтернативой внесения залога в сумме 10 млн грн.

Ходатайство будет рассматривать Высший антикоррупционный суд. Дата рассмотрения пока не известна.

Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

Теги: #татаров #сап #ходатайство
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