События

15:43 22.12.2020

На Харьковщине пьяный сотрудник автосервиса угнал Lexus клиентки и попал в аварию

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На Харьковщине пьяный сотрудник автосервиса угнал Lexus клиентки и попал в аварию

В с.Циркуны Харьковской области 37-летний сотрудник автосервиса угнал автомобиль Lexus RX 300, который 21-летняя клиентка оставила на СТО для проведения ремонтных работ.

"Сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством. Во время движения по окружной дороге вблизи экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу. Правонарушитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в Харькове", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

Теги: #дтп #харьковская_область
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