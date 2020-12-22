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15:23 22.12.2020

Татаров заявляет, что его не арестуют, а директор НАБУ "заигрался"

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Татаров заявляет, что его не арестуют, а директор НАБУ "заигрался"

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров заявляет, что уголовное производство в отношении него сфальсифицировано и является личной местью директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

"Директор НАБУ Сытник заявил, что инициирует мой арест. Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность - ничем. Не будет и не может быть никакого ареста в полностью сфальсифицированном уголовным производстве, где нет ни одного факта или доказательства", - написал он в своем Telegram-канале во вторник.

Также Татаров подчеркнул, что указанное дело НАБУ – "личная месть чиновника, который не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ и давно должен быть уволен в связи с доказанными фактами коррупции".

Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

Теги: #татаров #сытник
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