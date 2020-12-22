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15:04 22.12.2020

Российский актер Алексей Гуськов внесен в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц

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Российский актер Алексей Гуськов внесен в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц

По представлению Службы безопасности Украины российский актер Алексей Гуськов включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"11 декабря 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом Минкультуры от 21 декабря №2415 российский актер был включен в перечень", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что процедура осуществляется автоматически, так как согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки Минкультуры не наделено.

 

Теги: #рф #актер #угроза
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