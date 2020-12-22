Российский актер Алексей Гуськов внесен в перечень угрожающих нацбезопасности Украины лиц

По представлению Службы безопасности Украины российский актер Алексей Гуськов включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"11 декабря 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом Минкультуры от 21 декабря №2415 российский актер был включен в перечень", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что процедура осуществляется автоматически, так как согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки Минкультуры не наделено.