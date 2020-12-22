События

14:33 22.12.2020

Мэр Броваров расценивает нападение на него как попытку заставить снять свою кандидатуру с выборов

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Мэр Броваров расценивает нападение на него как попытку заставить снять свою кандидатуру с выборов

Мэр Броваров Игорь Сапожко называет нападение на него политическим давлением и попыткой запугать и заставить снять свою кандидатуру с выборов.

"Вчера в половине десятого вечера группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья - жена и девятилетний сын. … Убежден, что это не просто грабеж с целью завладеть имуществом. Я воспринимаю этот факт как политическое давление и расправу в чистом виде, с целью запугать и заставить меня снять свою кандидатуру с выборов", - написал Сапожко на странице в Facebook. .

Он добавил, что на место происшествия прибыли правоохранители, открыто уголовное дело, ведется следствие, которое должно квалифицировать дело.

"Несмотря на ужасы, которое пережила моя семья, я хочу заверить, что запугать меня не удастся. Я ни в коем случае не предам доверие тысяч броварчан, которые меня поддерживают. Мы вместе одержали победу 25 октября и обязательно победим 17 января 2021 года", - подчеркнул он.

Также он призвал своих оппонентов действовать исключительно в правовом поле и не превращать выборы в Броварах "в кровавую бойню".

Ранее агентству "Интерфакс-Украина" в ГУ Нацполиции Киевской области сообщили, что в ночь на вторник в Бориспольском районе Киевской области неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его.

По предварительной информации злоумышленники избили мэра. Информация о состоянии его здоровья уточняется. Полиция области предпринимает меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Повторные выборы в Броварах запланированы на 17 января.

 

Теги: #сапожко #бровары
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