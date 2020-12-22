Киевсовет направил сэкономленные 422 млн грн на лечение больных COVID-19 – Кличко

Киевский городской совет направил сэкономленные 422 млн гривень медицинского бюджета 2020 года на лечение больных COVID-19 и поддержал решение об увеличении доплаты к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), такое решение на заседании Киевсовета во вторник поддержали 115 депутатов.

Так, внесены изменения в программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022гг. Программу дополнили новым пунктом "Закупка лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения пациентов с острым респираторным заболеванием COVID-19". И выделили на эти цели 422 млн грн. Эти средства направят во все лечебно-профилактические учреждения, где сегодня оказывают медицинскую помощь больным коронавирус. Деньги должны быть использованы до конца этого года.

Как отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, эти финансовые ресурсы были освобождены за счет сэкономленных средств при проведении торгов и возвращенного НДС.

"В 2020 году мы уже выделили всего 417 млн грн из резервного фонда и бюджета столицы на борьбу с коронавируса. Эти средства направили на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР и ИФА-тестов, кислородных концентраторов, на капитальный ремонт систем кислородоснабжения. Сегодня мы выделили дополнительных 422 млн грн. В сумме имеем 839 млн грн на спасение жизни и здоровья киевлян", - сказал мэр Киева Виталий Кличко и поблагодарил депутатов за поддержку такого важного решения для оказания необходимой медицинской помощи и спасения киевлян, больных коронавирусом.

Также депутаты увеличить расходы на безвозвратную финансовую помощь медикам коммунальных медучреждений вторичного звена на 2021г. Так, с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, столичные врачи будут получать - 5000 грн, медсестры – 4000грн, младший медперсонал - 2000 грн.

Соответствующие изменения внесли в программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы. Финансовую помощь будут получать около 30тыс. медицинских работников столицы. На это Киев выделит в следующем году 1,6млрд грн.