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14:16 22.12.2020

Суд обязал ГБР открыть дело по факту гибели украинского морпеха Журавля

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Суд обязал ГБР открыть дело по факту гибели украинского морпеха Журавля

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело по статье о бездействии президента Украины Владимира Зеленского, что повлекло гибель украинского морпеха Ярослава Журавля.

"Сегодня суд удовлетворил жалобу Сергея Журавля (отца украинского военнослужащего - ИФ) и обязал ГБР внести дело в реестр и начать расследование. Мы не знаем, что будет дальше... Но это первый важный шаг", - рассказал военнослужащий Глеб Бабич в своем видеоролике, размещённом на странице в Фейсбук.

"Отец морпеха Ярослава Журавля, который погиб, не дождавшись помощи под Зайцево, подал заявление в ГБР, в котором обвинил Владимира Зеленского как действующего президента, как верховного главнокомандующего в действиях и бездействии, которые привели к гибели его сына. ГБР отказало отцу открыть дело... На это была подано жалоба в суд", - напомнил Бабич.

 

Теги: #гбр #зеленский #суд #морпех
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