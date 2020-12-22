События

13:53 22.12.2020

США обеспокоены захватом в плен военного ВСУ и ранением еще двух - посольство

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США обеспокоены захватом в плен военного ВСУ и ранением еще двух - посольство

США обеспокоены информацией о захвате в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины боевиками накануне и ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, заявляет посольство США в Украине.

"Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Призываем Россию прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам", - отмечается в сообщении посольства на Facebook во вторник.

Как сообщалось, пресс-центр штаба ООС сообщил, что военнослужащий ВСУ на Донбассе пропал из подразделения воинской части, что выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, и попал в плен к боевикам. Также украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщила в понедельник, что в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела были ранены двое военнослужащих ВСУ.

 

Теги: #сша #военные #оос
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