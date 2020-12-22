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13:37 22.12.2020

Французский министр перед Рождеством призвал соотечественников к гастрономическому патриотизму

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Французский министр перед Рождеством призвал соотечественников к гастрономическому патриотизму

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди в преддверии Рождества призвал французов поддержать национальных производителей, переживающих непростой период из-за последствий пандемии COVID-19.

"Я призываю к потребительскому и гастрономическому патриотизму", - сказал Денорманди в эфире радиостанции "Франс-энтер".

Он отметил, что из-за закрытия ресторанов и других ограничений ввиду COVID-19 многие французские сельскохозяйственные отрасли оказались в сложном положении. "Мы пытаемся оказать помощь там, где нужно... Для винодельческого сектора, например, это более 250 млн евро", - указал министр.

Ранее в декабре во Франции ослабили ограничения, введенные в конце октября. Для выхода на улицу жителям больше не нужно заполнять специальные бланки. Однако бары, рестораны, театры и горнолыжные курорты остаются закрытыми. В стране действует комендантский час с 20:00 до 06:00. В канун Рождества и Нового года его отменят.

Теги: #франция #сельское_хозяйство #праздники
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