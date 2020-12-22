Uber запускает в Киеве услугу по доставке посылок Uber Connect

Сервис по вызову такси Uber запускает в Киеве услугу по доставке посылок в пределах города Uber Connect, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Uber Connect позволяет пользователям отправлять необходимые и важные посылки семье и друзьям. Это доступное решение для бесконтактной доставки в тот же день, которое помогает людям оставаться на связи. Будь то пакет продуктов или необходимых вещей для близкого человека, настольная игра на день рождения друга или ваше особое новогоднее печенье, теперь каждый может отправить необходимую посылку с помощью услуги Uber Connect в приложении Uber", - указано в сообщении сервиса.

Функция появится в приложении Uber пользователей как новая опция в меню выбора поездки.

Отмечается, что подобно поездкам по запросу, отправители смогут продолжать отслеживать процесс доставки до момента получения, в пути и при отправке, а также поделиться статусом доставки с адресатом посылки. Стоимость рассчитывается на основе наиболее точной оценки времени и расстояния, применяемой к маршруту.

"Во время этого кризиса мы искали новые способы, с помощью которых наша платформа может помочь в перемещении необходимых товаров для предприятий и потребителей, одновременно предоставляя новые возможности заработка для водителей. С помощью Uber Connect мы хотим адаптировать наши технологии для удовлетворения изменяющихся нужд сообществ", - цитирует пресс-служба главу по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгия Соколянского.