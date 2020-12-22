События

13:12 22.12.2020

Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7 и ЕС

1 мин читать
Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7 и ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза и обсудил актуальные вопросы сотрудничества и планы на следующий год.

Как сообщает пресс-служба Кабмина Украины, в ходе встречи Шмыгаль отметил, что Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком обрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19.

"Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине, обеспечить население должным количеством вакцины", - сказал глава правительства.

Премьер также обсудил с послами ключевые параметры государственного бюджета на 2021 год и подчеркнул, что выполнение бюджета в первом квартале следующего года даст возможность говорить о пересмотре некоторых его параметров в части увеличения финансирования важных для Украины программ.

"Правительство утвердило 100 приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях. Проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Приглашаем участвовать в приватизационных аукционах и концессионных конкурсах в Украине", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи.

Теги: #шмыгаль #послы #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 22.12.2020
Вакцина от мутации COVID-19 может быть готова в течение 1,5 месяцев - глава BioNTech

Вакцина от мутации COVID-19 может быть готова в течение 1,5 месяцев - глава BioNTech

01:01 22.12.2020
Главный инфекционист и глава Минздрава США сделают прививку от COVID-19

Главный инфекционист и глава Минздрава США сделают прививку от COVID-19

22:51 21.12.2020
Глава Biontech сообщил, что вакцину компании будут тестировать против нового штамма COVID-19

Глава Biontech сообщил, что вакцину компании будут тестировать против нового штамма COVID-19

11:19 21.12.2020
Украине приоритетно выделят вакцины от Covid-19 для врачей и людей преклонного возраста - Точицкий

Украине приоритетно выделят вакцины от Covid-19 для врачей и людей преклонного возраста - Точицкий

10:12 21.12.2020
Аллергическая реакция на вакцину от коронавируса компании Pfizer выявлена в США

Аллергическая реакция на вакцину от коронавируса компании Pfizer выявлена в США

06:06 21.12.2020
Регулятор в ЕС проведет заседание по вакцине BioNTech и Pfizer

Регулятор в ЕС проведет заседание по вакцине BioNTech и Pfizer

03:39 21.12.2020
В США началась доставка вакцины Moderna потребителя

В США началась доставка вакцины Moderna потребителя

00:42 20.12.2020
Украина не входит в список приоритетных стран по получению вакцины от коронавируса, но руководствуется принципом ее безопасности

Украина не входит в список приоритетных стран по получению вакцины от коронавируса, но руководствуется принципом ее безопасности

11:34 19.12.2020
Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом от COVID-19

Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев отечественным препаратом от COVID-19

09:45 19.12.2020
Вторая вакцина от COVID-19 одобрена для использования в США

Вторая вакцина от COVID-19 одобрена для использования в США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Неизвестные ограбили дом мэра Броваров и избили его – полиция

На границе Украины возрос пассажиропоток, подавляющее большинство - украинцы, возвращающиеся из ЕС

В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента – Гетманцев

Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд обязал ГБР открыть дело по факту гибели украинского морпеха Журавля

США обеспокоены захватом в плен военного ВСУ и ранением еще двух - посольство

Языковой омбудсмен возмущен из-за законопроекта об отмене штрафов за отказ предоставлять услуги на госязыке

Кабмин не будет запрещать въезд туристов из Великобритании из-за мутации SARS-CoV-2

Французский министр перед Рождеством призвал соотечественников к гастрономическому патриотизму

Uber запускает в Киеве услугу по доставке посылок Uber Connect

Мэр Львова преодолел COVID-19

Кличко просит правоохранителей оперативно расследовать дело о нападении на мэра Броваров

Полиция ликвидировала бандитскую группировку на Днепропетровщине

Стратегия развития профтехобразования предусматривает трудоустройство выпускников не ниже 80% в сотрудничестве с бизнесом – МОН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА