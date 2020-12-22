События

13:10 22.12.2020

Мэр Львова преодолел COVID-19

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Мэр Львова преодолел COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что преодолел COVID-19 и вышел на работу.

"Сегодня имею первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт", - написал он на странице в Facebook.

Садовый также поблагодарил всех, кто писал, звонил и беспокоился о его здоровье.

"На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию. Все максимально оперативно и открыто", - отметил он.

Как сообщалось, 7 декабря мэр Львова Садовый сообщил о получении положительного результата ПЦР-теста на заболевание COVID-19.

27 октября мэр Львова сообщил, что его жена и теща получили положительный ПЦР-тест на коронавирус, у него был отрицательный тест.

 

Теги: #covid_19 #садовый #выздоровление
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