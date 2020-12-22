Полиция ликвидировала бандитскую группировку на Днепропетровщине

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции под руководством Офиса генерального прокурора 21 декабря задержали группу преступников в Днепропетровской области, длительное время совершавших особо тяжкие преступления.

Как сообщает во вторник пресс-служба Нацполиции, начиная с 2018 года, к правоохранителям систематически поступали сообщения об особо тяжких преступлениях в городах Павлоград, Кривой Рог и Днепр. Группа бандитов совершала разбойные нападения, отбирала и повреждала имущество, автомобили, а также требовала денежные средства с применением насилия, и угрожая убийством.

В пресс-службе Нацполиции отметили, что местные правоохранительные органы игнорировали жалобы жителей. В ходе операции установлен глава преступной организации – 39-тилетний житель Павлограда. В состав банды входило около 30-ти человек, большинство из которых ранее судимы или имели проблемы с законом.

Кроме того, установлено, что преступники причастны к сутенерству и вовлечению людей в проституцию, поставке наркотиков на территорию области и получению дохода от их сбыта. А также обвиняются в контроле незаконного производства угля на территории терриконов шахт Западного Донбасса, воровства угля с железнодорожных станций и контроля деятельности мошеннических колл-центров.

Во время проведения обысков были изъяты наркотические и психотропные вещества, холодное и огнестрельное оружие с патронами, кастеты, биты, дубинки, наручники, балаклавы, бронежилеты, деньги, банковские карты, документы на посторонних лиц, оргтехника и мобильные телефоны, а также автомобили.