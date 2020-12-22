Во Львовской области неизвестные повредили археологический памятник национального значения

По факту повреждения памятника археологии национального значения в с.Звенигороде Пустомытовского района Львовской области правоохранители открыли уголовное производство.

"21 декабря около 12:00 в Пустомытовский отдел полиции обратилась 62-летняя жительница Львова, сотрудница "Института украиноведения им. И.Крипякевича НАН Украины", которая сообщила, что в селе Звенигород Пустомытовского района неизвестные лица повредили археологический памятник национального значения", - сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, неизвестные разрушили часть археологического раскопа в урочище "Замок" на территории памятника археологии национального значения "Городище летописного города Звенигород".

"Полицейские обнаружили многочисленные разрушения в профилях на разной высоте, а также выдолбленные неизвестными ямы, которые нарушили целостность культурных отложений. Таким образом, злоумышленники разрушили деревянные конструкции княжеских времен конца ХI-начала XIII веков. Установлено также, что неизвестные проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя", - сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к правонарушению.