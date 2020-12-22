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12:12 22.12.2020

Хозсуд перенес на 8 февраля без объявления причины рассмотрение иска Боголюбова о незаконности купли-продажи его доли акций в ПриватБанке

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Хозсуд перенес на 8 февраля без объявления причины рассмотрение иска Боголюбова о незаконности купли-продажи его доли акций в ПриватБанке

Хозяйственный суд Киева перенес на 8 февраля без объявления причины рассмотрение иска экс-акционера ныне государственного ПриватБанка (Киев) Геннадия Боголюбова о незаконности купли-продажи его доли акций в банке, сообщила пресс-служба банка агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, Боголюбов 15 октября подал три иска в Хозяйственный суд Киева против банка, в том числе о незаконности купли-продажи его доли акций.

Ответчиками по указанному делу, предметом которого является признание недействительным договора, выступают Кабинет министров, ПриватБанк, Укргазбанк, Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Судьей назначена Татьяна Ващенко.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

 

Теги: #боголюбов #приватбанк #суд
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