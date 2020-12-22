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11:18 22.12.2020

Неизвестные ограбили дом мэра Броваров и избили его – полиция

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Неизвестные ограбили дом мэра Броваров и избили его – полиция

В ночь на вторник в Бориспольском районе Киевской области неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его.

"Группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, они забрали имущество", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в ГУ Нацполиции Киевской области.

По предварительной информации злоумышленники избили мэра. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

Полиция области предпринимает меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

Теги: #сапожко #мэр #ограбление
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