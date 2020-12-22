В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 12 мирных граждан и военных Азербайджана - МИД

В Карабахе в результате подрыва на минах с 10 ноября погибли 12 мирных граждан и военных Азербайджана, еще 21 человек получил различные ранения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве иностранных дел страны.

"С 10 ноября (после подписания трехстороннего заявления по прекращению огня в Нагорном Карабахе - ИФ) жертвами подрыва на мине стали шестеро гражданских лиц и шестеро военных Азербайджана", - отметили в МИД.

Помимо этого, различные ранения в результате подрыва на минах на освобожденных территориях получили семеро гражданских лиц и 14 военных Азербайджана.