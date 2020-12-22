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10:48 22.12.2020

СБУ разоблачила коммерсанта, предлагавшего 2 млн грн взятки чиновникам госпредприятия при Минспорта

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СБУ разоблачила коммерсанта, предлагавшего 2 млн грн взятки чиновникам госпредприятия при Минспорта

Служба безопасности Украины разоблачила коммерсанта, который предложил чиновникам одного из государственных предприятий, подчиненных Министерству молодежи и спорта, взятки за противоправное изменение условий тендеров.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд Национальных сборных Украины, однако его товары не соответствовали качественным характеристикам, или он не мог вовремя обеспечить поставки.

"Общая сумма неправомерной выгоды, которую он предложил чиновникам за "закрытие глаз", составила более 2 млн грн. Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник также использовал механизм так называемого "тендерного троллинга". Подконтрольные дельцу коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок", - говорится в сообщении

Затем коммерсант выходил на легальных производителей продукции, в которых он выиграл тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #минспорта #сбу #взятки
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