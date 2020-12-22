В Киеве за сутки 1159 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 26 человек

В Киеве за прошедшие сутки еще у 1 159 человек выявили коронавирусную инфекцию, 26 жителей скончались, 1 242 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Еще 1159 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 26 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 749 киевлян", - написал Кличко на странице в Faceboоk.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 102 282.

Так, заболели 644 женщины, 424 мужчины,39 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 52 мальчика от 2 месяцев до 16 лет. Заболевание выявили, в частности, у 36 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 121 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 1 242 человека", - добавил мэр.

Всего коронавирус преодолели 33 981 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 232, в Днепровском – 201, в Соломенском районе - 140 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 513 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 14 020 человек, умерли 232 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.