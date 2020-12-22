События

10:41 22.12.2020

В Киеве за сутки 1159 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 26 человек

1 мин читать
В Киеве за сутки 1159 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 26 человек

В Киеве за прошедшие сутки еще у 1 159 человек выявили коронавирусную инфекцию, 26 жителей скончались, 1 242 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Еще 1159 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 26 человек. Всего коронавирус унес жизни 1 749 киевлян", - написал Кличко на странице в Faceboоk.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 102 282.

Так, заболели 644 женщины, 424 мужчины,39 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 52 мальчика от 2 месяцев до 16 лет. Заболевание выявили, в частности, у 36 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 121 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 1 242 человека", - добавил мэр.

Всего коронавирус преодолели 33 981 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 232, в Днепровском – 201, в Соломенском районе - 140 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 513 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 14 020 человек, умерли 232 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #киев #коронавирус #статистика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:30 22.12.2020
В Грузии за сутки COVID-19 выявлен у более 3 тыс. человек, скончались 42

В Грузии за сутки COVID-19 выявлен у более 3 тыс. человек, скончались 42

09:18 22.12.2020
На Тайване впервые с апреля выявили коронавирус у местного жителя

На Тайване впервые с апреля выявили коронавирус у местного жителя

08:31 22.12.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 77 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 77 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

08:27 22.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

06:02 22.12.2020
Власти Южной Кореи запретили собираться в группы из пяти и более человек на время праздников

Власти Южной Кореи запретили собираться в группы из пяти и более человек на время праздников

03:03 22.12.2020
Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,7 млн - университет Хопкинса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,7 млн - университет Хопкинса

01:01 22.12.2020
Главный инфекционист и глава Минздрава США сделают прививку от COVID-19

Главный инфекционист и глава Минздрава США сделают прививку от COVID-19

23:22 21.12.2020
Байден прошел вакцинацию от COVID-19

Байден прошел вакцинацию от COVID-19

20:41 21.12.2020
Украина примет решение о дальнейших действиях в связи с новым штаммом COVID-19 в Великобритании после анализа ситуации и консультаций с партнерами – МИД

Украина примет решение о дальнейших действиях в связи с новым штаммом COVID-19 в Великобритании после анализа ситуации и консультаций с партнерами – МИД

20:15 21.12.2020
Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ

Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На границе Украины возрос пассажиропоток, подавляющее большинство - украинцы, возвращающиеся из ЕС

В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента – Гетманцев

Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией - Криклий

ПОСЛЕДНЕЕ

В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 12 мирных граждан и военных Азербайджана - МИД

Кинокомпания MGM изучает возможность продажи - СМИ

СБУ разоблачила коммерсанта, предлагавшего 2 млн грн взятки чиновникам госпредприятия при Минспорта

Пожар произошел на территории Краматорского завода энергетического машиностроения

Украинский чиновник подозревается в продаже сжиженного газа на 25 млн грн

На границе Украины возрос пассажиропоток, подавляющее большинство - украинцы, возвращающиеся из ЕС

Google и Facebook договорились о совместных действиях в случае антимонопольного разбирательства

Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения – штаб ООС

В Белой Церкви ликвидировали пожар в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА