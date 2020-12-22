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10:08 22.12.2020

Украинский чиновник подозревается в продаже сжиженного газа на 25 млн грн

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Украинский чиновник подозревается в продаже сжиженного газа на 25 млн грн

Украинские правоохранители сообщили о подозрении чиновнику, продававшему сжиженный углеводородный газ, который, согласно условиям договора, принял на хранение от предприятия с иностранными инвестициями.

"Во время досудебного расследования установлено, что генеральный директор субъекта хозяйственной деятельности заключил договор с предприятием с иностранными инвестициями по хранению сжиженного углеводородного газа. В течение года чиновник присваивал и продавал товар, переданный на хранение третьим лицам", - сказано в сообщении управления коммуникации Национальной полиции Украины.

Своими действиями злоумышленник нанес иностранным инвесторам материальный ущерб на сумму более 25 млн грн.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #газ #чиновник #хищение
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