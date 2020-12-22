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09:37 22.12.2020

Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

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Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса после обнаружения COVID-19 у 36 человек на чилийской исследовательской станции, сообщает австралийский телеканал ABC.

По данным СМИ, среди заразившихся - 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо. У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

O'Higgins - одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова. По словам телеканала, до нее тяжело добраться даже по антарктическим меркам.

Несмотря на то, что в Антарктике никто не живет постоянно, за зиму там побывали около тысячи исследователей и других посетителей, сообщило агентство Associated Press.

Теги: #антарктида #covid_19
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