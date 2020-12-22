На Тайване впервые с апреля выявили коронавирус у местного жителя

Власти Тайваня во вторник зарегистрировали один случай заражения коронавирусом среди местных жителей после рекордных 253 дней без заражений у тайваньцев, сообщило Центральное информационное агентство острова.

Коронавирус во вторник обнаружили также у трех филиппинцев, находящихся на Тайване.

Тайванец, заразившийся коронавирусом, контактировал с инженером из Новой Зеландии, у которого заболевание выявили днем ранее.

С начала пандемии на Тайване заразился коронавирусом 771 человек, семь умерли.