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09:18 22.12.2020

На Тайване впервые с апреля выявили коронавирус у местного жителя

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На Тайване впервые с апреля выявили коронавирус у местного жителя

Власти Тайваня во вторник зарегистрировали один случай заражения коронавирусом среди местных жителей после рекордных 253 дней без заражений у тайваньцев, сообщило Центральное информационное агентство острова.

Коронавирус во вторник обнаружили также у трех филиппинцев, находящихся на Тайване.

Тайванец, заразившийся коронавирусом, контактировал с инженером из Новой Зеландии, у которого заболевание выявили днем ранее.

С начала пандемии на Тайване заразился коронавирусом 771 человек, семь умерли.

Теги: #коронавирус #тайвань
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