Число заражений COVID-19 в мире превысило 77 млн, жертв вируса - 1,7 млн - университет Хопкинса

Число выявленных случаев заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 вторника 77 млн 364 тыс. 641, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 702 тыс. 596, выздоровели более 53 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 18 млн 35 тыс. 209 инфицированных COVID-19, зафиксировано 319 тыс. 363 летальных исхода, излечились более 10 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 75 тыс. 116, число скончавшихся - до 146 тыс. 111, поправились более 9,6 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных - у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 263 тыс. 619 заболевших, из них умер 187 тыс. 291, вылечились более 6,4 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 219,2. В США на 1 млн жителей приходится 984 летальных исхода, в Индии - 105, Бразилии - 878.