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08:27 22.12.2020

В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировали 8 513 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 14 020 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 513 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 14 020 человек, умерли 232 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 318 человек; летальных случаев - 232; выздоровело – 14 020 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 21 декабря было зафиксировано 6 545 случаев инфицирования COVID-19, 20 декабря сообщалось о 8 325 новых случаях, 19 декабря медики сообщили про 11 742 заболевших, 18 декабря сообщалось о 12 630 новых случаях заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 979 506 человек, 16 897 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 600 288 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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