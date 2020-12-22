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07:45 22.12.2020

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Южного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Южное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.

"С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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