В Белой Церкви ликвидировали пожар в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели - ГСЧС

В Белой Церкви Киевской области ликвидировали пожар в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"21 декабря в 20 часов. 23 мин. в г. Белая Церковь. по ул. Ивана Кожедуба, 359 в двухэтажном здании (размером 70х20 м) мебельного склада возник пожар. 22 декабря в 03 ч. 10 мин. пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытия, материалы и оборудование на площади 1 тыс. 400 м2. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС Украины во вторник утром..

К тушению привлекалось 52 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 50 человек и 10 единиц техники