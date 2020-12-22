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07:34 22.12.2020

В Белой Церкви ликвидировали пожар в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели - ГСЧС

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В Белой Церкви ликвидировали пожар в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели - ГСЧС

В Белой Церкви Киевской области ликвидировали пожар в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"21 декабря в 20 часов. 23 мин. в г. Белая Церковь. по ул. Ивана Кожедуба, 359 в двухэтажном здании (размером 70х20 м) мебельного склада возник пожар. 22 декабря в 03 ч. 10 мин. пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытия, материалы и оборудование на площади 1 тыс. 400 м2. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС Украины во вторник утром..

К тушению привлекалось 52 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 50 человек и 10 единиц техники

 

Теги: #киевская #ликвидация #украина #пожар
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