Власти Южной Кореи запретили собираться в группы из пяти и более человек на время праздников

Южная Корея запретит собрания из пяти и более человек во время рождественских и новогодних праздников, чтобы предотвратить распространение COVID-19, заявил во вторник премьер-министр Чон Се Гюн.

"Мы намерены победить третью волну мерами, которые сильнее, чем меры социального дистанцирования уровня 3 (всего в Южной Корее пять уровней социального дистанцирования - ИФ)", - цитирует агентство "Ренхап" его выступление во время межведомственного совещания по борьбе с пандемией COVID-19.

Он добавил, что запрет на собрание более пяти человек станет частью специальных антивирусных мер правительства, которые начнут действовать с четверга (24 декабря) по 3 января.

По словам премьер-министра, горнолыжные курорты и другие объекты зимних видов спорта, а также популярные туристические достопримечательности в конце года должны будут закрыться на указанный период.

Центры ухода за престарелыми и психиатрические больницы, ставшие очагами кластерных инфекций, ограничат посещение и запретят своим сотрудникам проводить собрания.

Рестораны также столкнутся с более строгими правилами социального дистанцирования, добавил он.

Между тем, универмаги и крупные супермаркеты будут обязаны проверять температуру посетителей, им также запретят проводить дегустации продуктов питания и напитков.

Менее половины номеров в отелях и гостевых домах по всей стране будут доступны для бронирования в течение праздничного сезона.

"Хотя эти меры, как ожидается, причинят неудобства многим людям из-за ограниченного использования объектов и отмены отелей, они неизбежны", - заявил на брифинге высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения Юн Тхэ Хо.

На прошлой неделе Южная Корея в течение пяти дней подряд сообщала о более чем 1 тыс. подтвержденных случаев заболевания.

"Вчера (в понедельник) было проведено рекордное количество тестов в 110 тыс., но число подтвержденных случаев составило 800, что позволяет нам надеяться на перелом", - отметил Чон Се Гюн.

"Рождество и новогодние каникулы не должны стать спусковым крючком для коронавируса", - добавил он.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зафиксировано 869 случаев заболевания COVID-19. Таким образом общее число заболевших за время пандемии в стране достигло 51 тыс. 460 человек.