Трамп готовит почву к тому, чтобы попытаться опровергнуть результаты президентских выборов в Конгрессе – СМИ

Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник с группой законодателей-республиканцев, чтобы попытаться в Конгрессе доказать, что президентские выборы 3 ноября, выигранные демократом Джо Байденом, были сфальсифицированы, сообщают СМИ.

"Несколько членов Конгресса только что закончили встречу в Овальном кабинете с президентом Дональдом Трампом, готовясь дать отпор мошенничеству с голосами избирателей в связи с ростом доказательств этого. Оставайтесь с нами", - написал в своем твиттере в ночь на вторник по московскому времени глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Источники сообщают, что на встрече присутствовали близкие сторонники Трампа из Палаты представителей.

Конгресс 6 января должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, которые подтвердили победу Байдена. Как отмечают наблюдатели, попытки Трампа опровергнуть результаты выборов обречены на провал, поскольку большинство в Палате представителей Конгресса принадлежит демократам.

Ранее попытки Трампа оспорить в судах результаты выборов в некоторых штатах не имели успеха.