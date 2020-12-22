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03:03 22.12.2020

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,7 млн - университет Хопкинса

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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,7 млн - университет Хопкинса

Всего в мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 от связанных с ним заболеваний скончались 1 млн 700 тыс. 932 человека, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число инфицированных в 191 стране и регионе мира достигло, по состоянию на 02:30, 77 млн 296 тыс. 617, излечились более 53 млн, сообщил университет.

По его информации, в Соединенных Штатах, которые лидируют по числу случаев заражения и летальных исходов, число заболевших составило 18 млн 6 тыс. 61, скончались 319 тыс. 190 человек.

Теги: #коронавирус #мир #распространение
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