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02:01 22.12.2020

Депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам – КГГА

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Депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам – КГГА

Во вторник, на внеочередном заседании, созванном мэром Киева Виталием Кличко депутаты Киевского городского совета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 года доплат столичным медикам, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация – недопустима. И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения в проект бюджета столицы на следующий год. - Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева, - сказал мэр столицы. - Речь идет о ежемесячные надбавки к зарплате, которую теперь, по реформой, медикам выплачивает государство. Я предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно, дополнительно к своей зарплате, врачи получали - 5000 гривен, медсестры - 4000, младший медперсонал - 2000 гривен", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу "Здоровье киевлян", - в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 000 медицинских работников столицы.

"И этот вопрос мы должны рассмотреть и принять уже завтра - на внеочередном заседании Киевсовета, которое я созвал на 22 декабря. Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян!...Убежден, депутаты Киевсовета проголосуют за решение о поддержке врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Без лишнего политиканства и манипуляций", - подытожил Кличко.

 

Теги: #кличко #кгга #медики #украина
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