Главный инфекционист и глава Минздрава США сделают прививку от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи, министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар получат коронавирусную вакцину во вторник.

Вместе с Фаучи и Азаром прививку от Moderna сделает директор Национального института здравоохранения (NIH) Фрэнсис Коллинз, а также рядовые медицинские работники NIH. Мероприятие состоится в NIH в Бетесде (штат Мэриленд).

"Завтра я получу свою вакцину от COVID-19 вместе с директором Национального института здравоохранения (NIH) , доктором Фаучи и несколькими передовыми сотрудниками клинического центра Национального института здравоохранения . Мы считаем важным публично получить вакцину в рамках наших усилий по демонстрации того, что эти вакцины безопасны и эффективны", - написал в своем твиттере Азар.

Ранее Фаучи, которому недавно исполнилось 80 лет, заявлял, что сделает прививку публично, чтобы укрепить доверие граждан к вакцине.

"Я собираюсь сделать прививку, как только смогу. Я надеюсь, что это произойдет в течение следующих нескольких дней к началу следующей недели", - заявлял он в пятницу в эфире NBC.

Ряд политиков США уже получили первую из двух доз вакцины против коронавируса. Среди них - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

Вице-президент Майк Пенс сделал прививку публично на мероприятии в Белом доме в пятницу, а избранный президент Джо Байден был публично вакцинирован от нового типа коронавируса в понедельник.

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

На прошлой неделе в США стартовала массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которого по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

В этот понедельник в США стартовала вакцинация препаратом компании Moderna, его эффективность оценивают в 94,1%.

Экстренное использование данных вакцин было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).