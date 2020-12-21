События

23:22 21.12.2020

Байден прошел вакцинацию от COVID-19

1 мин читать
Байден прошел вакцинацию от COVID-19

Избранный президент США Джо Байден в понедельник сделал прививку от коронавируса COVID-19.

Байден вместе с супругой Джилл прошли вакцинацию в штате Делавэр. Мероприятие транслировали ряд американских телеканалов, в частности, CNN и MSNBC.

Телеканал CBS в свою очередь сообщил, что Байден с супругой сделали прививки вакциной компании Pfizer.

Прививку ранее уже сделали вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен. Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

Американские СМИ напоминают, что ранее Байден заявлял о желании хочет убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку.

"Я не хочу обгонять очередь, но я хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем американскому народу - ее (вакцину - ИФ) безопасно принимать", - цитируют СМИ слова Байдена.

На прошлой неделе в США стартовала массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которого по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

В этот понедельник в США стартовала вакцинация препаратом компании Moderna, его эффективность оценивают в 94,1%.

Экстренное использование данных вакцин было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Теги: #сша #вакцинация #байден #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:41 21.12.2020
Украина примет решение о дальнейших действиях в связи с новым штаммом COVID-19 в Великобритании после анализа ситуации и консультаций с партнерами – МИД

Украина примет решение о дальнейших действиях в связи с новым штаммом COVID-19 в Великобритании после анализа ситуации и консультаций с партнерами – МИД

20:38 21.12.2020
Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

20:15 21.12.2020
Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ

Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ

19:33 21.12.2020
Британские компании заработали миллиарды на связях с государством во время пандемии

Британские компании заработали миллиарды на связях с государством во время пандемии

19:22 21.12.2020
Частные лаборатории отмечают уменьшение обращений на проведение тестов на COVID-19

Частные лаборатории отмечают уменьшение обращений на проведение тестов на COVID-19

19:18 21.12.2020
Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

19:05 21.12.2020
В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna

В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna

19:03 21.12.2020
Генпрокурор США возлагает на россиян ответственность за кибератаки на американские ведомства

Генпрокурор США возлагает на россиян ответственность за кибератаки на американские ведомства

18:22 21.12.2020
В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

18:11 21.12.2020
Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента – Гетманцев

Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией - Криклий

Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики

Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Biontech сообщил, что вакцину компании будут тестировать против нового штамма COVID-19

Джонсон отказался от продолжения в 2021 году переговоров об отношениях с ЕС после Brexit – СМИ

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП

В ФРГ в праздничной иллюминации будут использованы рекордные 18,8 млрд ламп

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента – Гетманцев

Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

Евросовет не принимал решения о введении запрета на поездки в Великобританию

Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией - Криклий

Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики

Офицер Нацгвардии оказался наркодельцом – спецпрокуратура в военной и оборонной сфере

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА