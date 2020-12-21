События

21:51 21.12.2020

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП

1 мин читать
Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП

Юлия Ковалив покинула должность заместителя главы Офиса президента Украины по собственному желанию, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. в своем официальном телеграмм-канале в понедельник вечером.

 "За эти полтора года были большие вызовы и одновременно большое удовольствие помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе. Рада, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей. Это и инициативы по улучшению инвестиционного климата, и законы о концессии, приватизации, рынок земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулирование инвестиций, другие законодательные акты. Этими законами был создан потенциал для дальнейшего экономического развития Украины", - цитирует пресс-служба Офиса президента Украины слова Ковалив.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важную роль Ковалив в своей команде.

"Она сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины. Так, с ее участием были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ", - отметили в Офисе президента.

Источник: https://t.me/OP_UA/3443

 

Теги: #ковалив #отставка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:08 21.12.2020
Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента – Гетманцев

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента – Гетманцев

18:22 21.12.2020
В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

16:18 21.12.2020
Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стального проката с покрытием из КНР

Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стального проката с покрытием из КНР

14:29 21.12.2020
Миссия МВФ по 1-му пересмотру программы stand by для Украины начнет работу в понедельник – Фонд

Миссия МВФ по 1-му пересмотру программы stand by для Украины начнет работу в понедельник – Фонд

13:02 21.12.2020
На Совете ассоциации Украина-ЕС 11 февраля могут подписать четыре соглашения – посол

На Совете ассоциации Украина-ЕС 11 февраля могут подписать четыре соглашения – посол

12:59 21.12.2020
Украинцам советуют не ездить в Лондон и на юг Англии из-за вспышки нового типа коронавируса - посольство

Украинцам советуют не ездить в Лондон и на юг Англии из-за вспышки нового типа коронавируса - посольство

12:33 21.12.2020
Украинка с гагаузскими корнями победила в международном музыкальном конкурсе Turkvision-2020

Украинка с гагаузскими корнями победила в международном музыкальном конкурсе Turkvision-2020

10:36 21.12.2020
В новогодне-рождественский период у украинцев будет три длинных уикенда

В новогодне-рождественский период у украинцев будет три длинных уикенда

10:59 20.12.2020
Зеленский заявил, что симпатизирует Молдове с выбором такого лидера как Санду

Зеленский заявил, что симпатизирует Молдове с выбором такого лидера как Санду

10:29 20.12.2020
В Николаеве полицейские ищут злоумышленника, совершившего нападение на сотрудницу кредитной организации

В Николаеве полицейские ищут злоумышленника, совершившего нападение на сотрудницу кредитной организации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента – Гетманцев

Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией - Криклий

Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики

Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Biontech сообщил, что вакцину компании будут тестировать против нового штамма COVID-19

Джонсон отказался от продолжения в 2021 году переговоров об отношениях с ЕС после Brexit – СМИ

В ФРГ в праздничной иллюминации будут использованы рекордные 18,8 млрд ламп

Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

Евросовет не принимал решения о введении запрета на поездки в Великобританию

Украина примет решение о дальнейших действиях в связи с новым штаммом COVID-19 в Великобритании после анализа ситуации и консультаций с партнерами – МИД

Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией - Криклий

Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики

Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА