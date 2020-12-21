Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Украины по собственному желанию - ОП

Юлия Ковалив покинула должность заместителя главы Офиса президента Украины по собственному желанию, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. в своем официальном телеграмм-канале в понедельник вечером.

"За эти полтора года были большие вызовы и одновременно большое удовольствие помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе. Рада, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей. Это и инициативы по улучшению инвестиционного климата, и законы о концессии, приватизации, рынок земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулирование инвестиций, другие законодательные акты. Этими законами был создан потенциал для дальнейшего экономического развития Украины", - цитирует пресс-служба Офиса президента Украины слова Ковалив.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важную роль Ковалив в своей команде.

"Она сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины. Так, с ее участием были наработаны меры по поддержке людей и бизнеса на период усиления карантинных ограничений, принят ряд важных законов и налажено тесное сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ", - отметили в Офисе президента.

Источник: https://t.me/OP_UA/3443