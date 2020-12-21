В ФРГ в праздничной иллюминации будут использованы рекордные 18,8 млрд ламп

Во время празднования Рождества и Нового года в Германии в общей сложности будет гореть около 18,8 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах.

Это рекордное число, отмечает компания Lichtblick, которая ежегодно проводит подобные расчеты. В прошлом году лампочек было на 1,8 млрд меньше.

В этом году об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявили 80% немцев (годом ранее 77%), при этом 20% продолжают наряжать дома только с помощью ламп накаливания, сообщается в пресс-релизе компании.

Несмотря на широкое использование более экономичных светодиодных технологий, потребление электроэнергии увеличится на 4% по сравнению с предыдущим годом. В результате на праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 532 млн кВт.ч электроэнергии при среднем времени работы 180 часов. Это соответствует годовому потреблению достаточно большого города, который насчитывает около 177 тыс. домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 168 млн евро.

В 2019 году данные показатели составляли соответственно 510 млн кВт.ч, 170 тыс. домохозяйств и 153 млн евро.

"Из-за пандемии COVID-19 многим людям не ясно, могут ли они праздновать Рождество как обычно. Очевидно, что в этой неопределенной ситуации потребность в создании уюта в собственном доме возрастает", - полагает представитель LichtBlick Ральф Кампвирт.

Всего в стране используется около 214 млн гирлянд, светящихся оконных картинок или световых дуг. Это в среднем составляет более пяти на семью.

Несмотря на то, что из-за пандемии не ясно, будут ли в стране проходить рождественские ярмарки, 78% респондентов (против 76% в прошлом году) заявили о необходимости освещения мест общего пользования на Рождество, поскольку это является важной частью праздников.

В опросе, который в десятый раз проводился международным институтом изучения общественного мнения YouGov, приняли участие 2,05 тыс. человек.

Lichtblick является крупнейшей в ФРГ независимой компанией в сфере "зеленой" энергетики, число клиентов которой превышает 1,7 млн. Выручка по итогам 2019 года составляла около 1 млрд евро. Штат компании насчитывает порядка 450 человек.