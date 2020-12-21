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21:02 21.12.2020

Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

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Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

Кабинет министров назначил главой Государственной фискальной службы (ГФС) бывшего начальника главного следственного управления финансовых расследований службы Вадима Мельника.

Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник вечером, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Телеграм-канале.

Мельник назначен путем заключения контракта о прохождении госслужбы не время карантина, указал Мокан.

48-летний полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции.

Теги: #гфс #кадры #кабмин
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