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20:52 21.12.2020

Евросовет не принимал решения о введении запрета на поездки в Великобританию

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Евросовет не принимал решения о введении запрета на поездки в Великобританию

Евросовет не распоряжался о запрете на поездки в Великобританию граждан ЕС в ближайшие сутки в связи с распространением в Соединенном Королевстве новой разновидности COVID-19, сообщил журналистам в Брюсселе вечером в понедельник источник в совете.

"Вопреки некоторым недавним сообщениям СМИ, не было решения ЕС о введении запрета на поездки в Великобританию завтра до полуночи. Ограничения на поездки являются национальной компетенцией, и ЕС работает над скоординированным европейским подходом в том, что касается мер, применяемых к сообщению с Соединенным Королевством", - заявил источник.

Ранее в понедельник министр-делегат по транспорту при министре комплексных экологических преобразований Франции Жан-Батист Джебарри сообщил об ожидаемом в ближайшее время европейском санитарном протоколе, который позволит восстановить пассажиропоток из Великобритании на континент.

"В ближайшие часы мы введем в действие на европейском уровне надежный санитарный протокол, чтобы потоки (пассажиров) из Соединенного Королевства могли возобновиться", - написал Джебарри в твиттере.

Это заявление было сделано на фоне решений в европейских странах и в других частях света временно приостановить транспортное сообщение с Великобританией из опасения занести новую мутацию вируса COVID-19.

Запрет на поездки в Британию власти многих государств ввели либо в минувшее воскресенье, либо с понедельника, и он в ряде стран будет действовать как минимум до конца этого года.

Теги: #великобритания #ес #поездки
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