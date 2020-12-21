Украина примет решение о дальнейших действиях в связи с новым штаммом COVID-19 в Великобритании после анализа ситуации и консультаций с партнерами – МИД

Решение о дальнейших действиях Украины в связи с выявлением в Великобритании нового штамма COVID-19 будет принято после анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами, заявляет Министерство иностранных дел Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, МИД Украины совместно с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением в Великобритании нового штамма коронавирусной болезни.

"Сегодня на специальном заседании в рамках интегрированного механизма оперативного реагирования на кризисные явления Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС обсуждал пути реагирования в ответ на распространение новой разновидности вируса. Сейчас консультации между государствами-членами по этому вопросу еще продолжаются. Решение о дальнейших действиях Украины будет принято после всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зарубежные дипломатические учреждения Украины находятся в тесном контакте с правительствами иностранных государств, которые приняли решение о временном запрете авиарейсов из Великобритании.

В то же времяМИД Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию. Также украинцам, которые уже находятся в районах Великобритании, больше всего пораженных коронавирусом, рекомендуется быть осторожными, соблюдать требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.