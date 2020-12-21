События

20:38 21.12.2020

Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

1 мин читать
Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Минюст не будет назначать спецпрокурора для расследования в отношении сына избранного президента страны Джо Байдена - Хантера Байдена.

"Я не намерен назначать специального прокурора для расследования в отношении Хантера Байдена", - сказал Барр журналистам в понедельник.

Ранее в декабре президент США Дональд Трамп сообщил, что Барр покинет пост генпрокурора 23 декабря.

Как сообщалось, министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера запросило информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме.

В частности, изучается множество финансовых вопросов, в том числе то, нарушал ли Хантер Байден и его сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег в деловых отношениях с зарубежными странами, включая Китай.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в Burisma. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

Теги: #позиция #сша #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:18 21.12.2020
Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

19:05 21.12.2020
В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna

В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna

19:03 21.12.2020
Генпрокурор США возлагает на россиян ответственность за кибератаки на американские ведомства

Генпрокурор США возлагает на россиян ответственность за кибератаки на американские ведомства

09:59 21.12.2020
Вакцины эффективны также против новой разновидности COVID-19 - команда Байдена

Вакцины эффективны также против новой разновидности COVID-19 - команда Байдена

07:13 21.12.2020
Байден не будет обсуждать дела сына с кандидатами в генпрокуроры - пресс-секретарь избранного президента

Байден не будет обсуждать дела сына с кандидатами в генпрокуроры - пресс-секретарь избранного президента

03:39 21.12.2020
В США началась доставка вакцины Moderna потребителя

В США началась доставка вакцины Moderna потребителя

23:51 20.12.2020
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

18:30 20.12.2020
Трамп не способен понять угроз со стороны РФ - сенатор Ромни

Трамп не способен понять угроз со стороны РФ - сенатор Ромни

18:10 20.12.2020
США пока не определили, кто стоял за кибератаками против федеральных ведомств - команда Байдена

США пока не определили, кто стоял за кибератаками против федеральных ведомств - команда Байдена

00:55 20.12.2020
Зеленский ожидает нового спецпредставителя по Украине в США

Зеленский ожидает нового спецпредставителя по Украине в США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента – Гетманцев

Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией - Криклий

Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики

Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента – Гетманцев

Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

Евросовет не принимал решения о введении запрета на поездки в Великобританию

Украина примет решение о дальнейших действиях в связи с новым штаммом COVID-19 в Великобритании после анализа ситуации и консультаций с партнерами – МИД

Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией - Криклий

Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики

Ситуация с новым штаммом COVID-19 пока не вышла из-под контроля - ВОЗ

Офицер Нацгвардии оказался наркодельцом – спецпрокуратура в военной и оборонной сфере

Политзаключенный Шумков возвращается в Украину 24 декабря – омбудсмен

В Харьков прилетел самолет с телом Кернеса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА