Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией - Криклий

Кабинет министров Украины решил не закрывать авиасообщение с Великобританией, написал на своей странице в телеграмме министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"У нас с британцами визовый режим, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", - отметил он.

По словам Криклия правительство Украины будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменит это решение.

Ранее о решении прекратить принимать рейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса объявили Германия, Италия, Франция, Нидерланды и ряд других стран.