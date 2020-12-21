Кабмин назначил экс-директора "Нафтогаза" Витренко и.о. министра энергетики
Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики, сообщается на правительственном портале.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник вечером.
В частности, Витренко назначен первым заместителем министра энергетики, а также на него возложены обязанности министра.
В Кабмине также уточняют, что распоряжение о временном возложении на Юрия Бойко обязанностей главы Минэнерго признано утратившим силу.
Кроме того, Кабмин уволил Ольгу Буславец с должности первого заместителя министра энергетики по ее заявлению.
Ранее Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.
Согласно реестру НАПК, она была зарегистрирована в понедельник утром.
Как сообщалось, 18 декабря два информированных источника подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" информацию, что после первого неудачного голосования в Раде рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.
Помимо того, Витренко сообщил, что президент Владимир Зеленский и фракция монобольшинства "Слуга народа" намерены повторно внести его кандидатуру, поэтому экс-директор "Нафтогаза" готов побороться за место в правительстве и соответствующую поддержку.
Согласно декларации, в 2019 году Витренко заработал по основному месту работы в "Нафтогазе" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава набсовета "Укрнафты".
Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).