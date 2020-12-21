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20:07 21.12.2020

Офицер Нацгвардии оказался наркодельцом – спецпрокуратура в военной и оборонной сфере

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Офицер Нацгвардии оказался наркодельцом – спецпрокуратура в военной и оборонной сфере

В понедельник при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан заместитель командира взвода, капитан Национальной гвардии Украины, занимавшийся незаконным сбытом психотропных и особо опасных психотропных веществ, оборот которых ограничен, а именно - амфетамина, метамфетамина и PVP.

"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что офицер Нацгвардии наладил сбыт указанных наркотических веществ как на территории воинской части Национальной гвардии Украины так и среди жителей города Харькова. При этом к производству и сбыту наркотических средств он привлек бывших военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Спецпрокуратуры в понедельник.

Фигуранта задержали непосредственно после сбыта психотропного вещества совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Во время задержания у правоохранителя обнаружено при себе и изъято вещество, похожее на амфетамин и вещество, похожее на PVP.

Проводятся следственные действия, а именно обыски по местам жительства фигурантов и местам производства данных психотропных веществ.

Санкция ч. 3 ст. 307 УК Украины, предусматривает фигурантам наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Теги: #нацгвардия #наркоделец
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