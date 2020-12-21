Политзаключенный Шумков возвращается в Украину 24 декабря – омбудсмен

Украинский политзаключенный Александр Шумков 24 декабря возвращается в Украину из колонии РФ, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Согласно сообщению в Telegram-канале омбудсмена, во время онлайн-конференции "Депутат, помоги пленникам Кремля!" Денисова напомнила, что сейчас по политическим мотивам РФ преследует 130 украинских граждан, которые являются родителями 186 несовершеннолетних детей.

"Сообщила, что 24 декабря из российской тюрьмы на родину возвращается Александр Шумков. Также сообщила, что получила ответ от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о возможности посетить украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале декабря 2018 года суд в Брянской области признал виновным в участии в экстремистской организации гражданина Украины, военнослужащего ВСУ Шумкова, которого следствие называло бывшим телохранителем лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша.

Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него.