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19:33 21.12.2020

Британские компании заработали миллиарды на связях с государством во время пандемии

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Британские компании заработали миллиарды на связях с государством во время пандемии

С началом пандемии коронавируса в марте британские власти бросили все силы на закупку средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, тестов на COVID-19 и других товаров, необходимых для сдерживания распространения инфекции. В последующие месяцы правительство выдало тысячи контрактов в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе некоторым компаниям, связанным с правящей Консервативной партией, пишет газета The New York Times.

Издание проанализировало большую часть из них - примерно 1,2 тыс. государственных контрактов, которые были преданы гласности, на общую сумму около $22 млрд. Примерно $11 млрд из этой суммы, как выяснилось, было направлено либо компаниям, управляемым друзьями и партнерами политиков в Консервативной партии, либо фирмам без соответствующего опыта работы или со спорной репутацией. Между тем более мелким компаниям, не имеющим политических связей, ничего не досталось.

"Правительство имело право действовать быстро, потому что была пандемия, но мы не давали им разрешения действовать быстро и свободно с государственными деньгами, - сказала NYT Мег Хиллер, член оппозиционной Лейбористской партии и председатель комитета по государственным счетам. - Речь идет о миллиардах фунтов, и совершенно правильно, что мы задаем вопросы, как были потрачены эти деньги".

Контракты, которые были обнародованы, составляют лишь часть общего объема, отмечается в статье. Ссылаясь на необходимость принятия срочных мер в связи с пандемией, правительство отбросило обычные правила прозрачности при осуществлении госзакупок и заключило контракты на миллиарды долларов без проведения конкурсных торгов. К настоящему времени чуть более половины всех контрактов, заключенных с января по июль, остаются скрыты от общественности, по данным Счетной палаты Великобритании (NAO).

Расследование NYT основано на данных о контрактах, собранных исследовательской фирмой Tussell, которая отслеживает государственные расходы. Оно также опирается на другие находящиеся в открытом доступе документы и интервью с десятком правительственных чиновников, законодателей, предпринимателей, медиков.

Издание отмечает, что все компании, упомянутые в статье, отрицают правонарушения, при этом нет никаких свидетельств причастности представителей власти к незаконным действиям. Однако есть множество доказательств кумовства, излишних трат и отсутствия должной проверки.

Торопясь раздать контракты, чиновники на многое закрывали глаза, пишет NYT. Десятки фирм, которые получили контракты на общую сумму $3,6 млрд, имели плохую кредитную историю, а задекларированные активы некоторых составляли лишь по $2 или $3. У других имелись истории мошенничества, нарушений прав человека, уклонения от уплаты налогов или прочие серьезные спорные моменты. Еще ряд компаний были внезапно образованы или не имели опыта поставки медицинских средств индивидуальной защиты, но тем не менее получили контракты.

Министерство здравоохранения Великобритании, которое отвечало за проведение государственных закупок в период пандемии, сообщило, что для всех контрактов была проведена требуемая всесторонняя проверка компаний.

"Мы очень серьезно относимся к этим проверкам", - говорится в заявлении представителя министерства, которое приводит NYT.

Теги: #коронавирус #госконтракты #британия
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