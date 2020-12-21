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19:20 21.12.2020

Во Львовской области пытались создать незаконные органы местного самоуправления – полиция

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Во Львовской области пытались создать незаконные органы местного самоуправления – полиция

Во Львовской области правоохранители разоблачили шестерых злоумышленников, которые организовывали и проводили собрания с людьми с целью создания непредусмотренных законодательством органов местного самоуправления.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, установлено, что шестеро жителей Львовской и Ровенской областей в течение декабря 2020 года организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания незаконных органов местного самоуправления, что дублируют функции соответствующих существующих органов.

Так, 7 декабря злоумышленники провели собрание с жителями Сколевского района, во время которого объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел района и избрали депутатов и главу.

"Кроме того, 8 декабря злоумышленники организовали собрание местных жителей во Львове, на котором побуждали присутствующих к созданию псевдо-органа государственной власти под названием "орган местного самоуправления Львовского городского совета", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили личности шестерых злоумышленников, причастных к дестабилизации общественно-политической ситуации. Проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что 18-20 декабря правоохранители провели шесть санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов дела во Львовской и Ровенской областях. Полицейские изъяли мобильные телефоны, флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы данным об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Теги: #львовская_область #горсовет
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