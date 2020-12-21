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19:18 21.12.2020

Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

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Минюст США не будет назначать спецпрокурора для расследования деятельности сына Байдена

Минюст не будет назначать спецпрокурора для расследования в отношении сына избранного президента страны Джо Байдена - Хантера Байдена, заявил генпрокурор США Уильям Барр.

"Я не намерен назначать специального прокурора для расследования в отношении Хантера Байдена", - сказал Барр журналистам в понедельник.

Ранее в декабре президент США Дональд Трамп сообщил, что Барр покинет пост генпрокурора 23 декабря.

Как сообщалось, министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запросило информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме.

В частности, изучается множество финансовых вопросов, в том числе то, нарушал ли Хантер Байден и его сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег в деловых отношениях с зарубежными странами, включая Китай.

Президент Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в Burisma. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.

Теги: #позиция #минюст #байден
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