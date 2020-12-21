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19:05 21.12.2020

В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna

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В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna

В американском штате Коннектикут началась вакцинация препаратом от коронавируса COVID-19, произведенным компанией Moderna, сообщает в понедельник компания Hartford HealthCare.

В ходе прямой трансляции на странице компании в фейсбуке можно увидеть, как проводится вакцинация медицинских работников.

Первая партия вакцины прибыла в больницу Хартфорда в понедельник утром.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа, которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Регулятор также разрешил применять вакцину от Pfizer Inc и немецкого партнера BioNTech SE.

Федеральное правительство планирует распределить в течение ближайшей недели в общей сложности 7,9 миллиона доз вакцин от Moderna и Pfizer, отмечалось в сообщениях местных СМИ.

Теги: #сша #moderna #вакцинация #начало
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