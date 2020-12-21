Генпрокурор США возлагает на россиян ответственность за кибератаки на американские ведомства

Ответственность за недавнюю серию кибератак против федеральных ведомств США, скорее всего, несет российская сторона, заявил в понедельник генпрокурор США Уильям Барр.

"Конечно, это похоже на россиян", - приводит его слова агентство Associated press.

"Я согласен с заключениями госсекретаря Майка Помпео", - отметил Барр, имея в виду то, что Помпео ранее возложил ответственность за кибератаки на Россию.

В декабре президент США Дональд Трамп сообщил, что Барр покинет пост генпрокурора 23 декабря.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

Как стало известно агентству Associated press, Белый дом уже подготовил заявление с официальными обвинениями России в недавних кибератаках на американские учреждения, однако получил указание воздержаться от его публикации.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ. Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия.

"Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как прежде всего по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", - отмечал президент.