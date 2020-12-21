Российские наемники с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военных

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала понедельника, ранение получили двое военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Пивденное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, вследствие вражеских выстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов быстро доставили в медицинское учреждение, их состояние здоровья удовлетворительное.

Кроме того, возле н.п.Луганского и Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг один раз нарушил режим прекращения огня и осуществил два неприцельных провокационных выстрела из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Водяного.

Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщила, что в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 21 декабря, около 08:00 утра, в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н.п. Горловка Донецкой области. Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена ноту на СММ ОБСЕ.