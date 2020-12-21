События

18:22 21.12.2020

В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

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В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе

В Украине сняли первый на постсоветском пространстве полнометражный документальный фильм о коронавирусе "Covid-2019: Выход из красной зоны".

Как сообщается в пресс-релизе авторского коллектива фильма, фильм был снят всего за два месяца.

Картина снята в жанре "фильма-экспедиции" по семи областям Украины: съемки проходили в Киеве, Краматорске, Кривом Роге, Львове, Николаеве, Одессе и Черкассах.

В основе сюжета - истории 65 героев, среди которых медики, волонтеры, водители скорой помощи, предприниматели, рабочие, а также пациенты и родственники пациентов с COVID-19.

Съемочная группа посетила 15 больниц, работающих с ковидными пациентами, а также три реанимации, где проходили лечение тяжелобольные пациенты с серьезными осложнениями.

Фильм снят в рамках проекта "7 фильмов БНО-Айрияна" экс-главы Киевской облгосадминистрации Михаила Бно-Айрияна, который летом 2019 года возглавил Киевскую ОГА и находился на должности 100 дней.

Теги: #коронавирус #украина #фильм
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Интерфакс-Украина
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