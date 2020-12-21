Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против Тихановской и членов Координационного совета оппозиции

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

"Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса", - сообщается в официальном телеграм-канале ведомства в понедельник.

В Генпракуратуре уточнили, что "в отношении Леончика А.Л. и иных граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361-2 Уголовного кодекса".

Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

"Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем", - отметили в ведомстве.

В Генпракуратуре также подчеркнули, что "каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знаком М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевским С.А. и иными лицами, со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка".

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